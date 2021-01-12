Сегодня проходит рабочий визит президента Молдовы Майи Санду в Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась пресс-конференция, в ходе которой стороны рассказали о достигнутых договоренностях.

Так, по словам Санду, она договорилась с Зеленским о создании Совета президентов двух стран для постоянного сотрудничества. Также стороны продолжили обсуждение проблем с украинским комплексом ГЭС на Днестре, чтобы защитить реку "для будущих поколений".

Кроме того, глава Молдовы заявила, что в ходе переговоров стороны договорились построить и реконструировать дороги между Киевом и Кишиневом, чтоб путь между столицами сократился до 5 часов. Также лидеры государств согласились наладить процесс взаимного пересечения границ по внутренним паспортам. На пресс-конференции Санду также выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила о необходимости мирного разрешения конфликтов.

В свою очередь Зеленский поделился, что в ходе переговоров стороны договорились активизировать борьбу с контрабандой на приднестровском участке границы. При этом президент Украины не уточнил, как будет осуществляться эта мера, учитывая, что Молдова не контролирует этот регион.

Также лидеры стран обсудили возможность транзита газа из Европы через Молдову в Украину, а также коснулись вопроса получения вакцин от коронавируса. Примечательно, что Молдова, в отличие от Украины, уже начала вакцинацию.

"В целом - общие слова. По Приднестровью особо не нагнетали. По крайней мере на публике", - комментирует встречу Санду и Зеленского телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы публиковали видео встречи президентов Молдовы и Украины в Киеве 12 января.

Также "Страна" анализировала, чего ждать от визита в Украину президента Молдовы Санду.