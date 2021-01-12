В Перу апелляционный суд провинций Чинча и Писко обвинил в намеренном создании мировой пандемии коронавируса основателя Microsoft Билла Гейтса, вокруг которого давно появилось много конспирологических теорий, американского миллиардера Джорджа Сороса и семью долларовых миллиардеров Рокфеллеров.

Об этом сообщают местные издания Pasión por el Derecho и Perú 21.

Соответствующее решение суда было вынесено 21 декабря, судьями Тито Гальегосом, Луисом Легией и Тони Чангараем. Изначально в суде рассматривали апелляцию на продление тюремного заключения для мужчины, который обвинялся в изнасиловании. Объясняя свою мотивацию отказа обжаловать решения предыдущей инстанции, вышеупомянутые судьи заявили, что уголовный процесс был остановлен из-за пандемии коронавируса. А пандемия, согласно судебному вердикту, "создана преступными элитами, которые управляют миром".

"Ни одно правительство мира, ни физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия является предсказуемой, кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т.д., которые управляли ею и продолжают управлять ею в условиях предельной секретности", - написано в решении суда.

После данного вердикта OCMA — государственное ведомство, которое контролирует судебную власть в Перу, начало расследование в отношении судей, которые выдвинули конспирологическую теорию в своем вердикте.

Об этом сообщает RPP Noticias.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась в причинах возникновения теории заговора об изобретении коронавируса вокруг Билла Гейтса.

Также сообщалось, что по одной из версий пандемия коронавируса была описана в корейском сериале 2018 года.