Президент Комитета юристов по гражданским правам Кристен Кларк, которую избранный президент США Джо Байден выбрал на пост руководителя отдела по гражданским правам Минюста, утверждала, что темнокожие превосходят белых в физических и умственных способностях.

Соответствующее заявление она сделала в 1994 году в письме в студенческую газету The Harvard Crimson, сообщает Fox News.

Тогда Кларк была президентом Ассоциации темнокожих студентов. В письме девушка поделилась своими взглядами на расовую науку, разделив их на пять пунктов.

"Первый: доктор Ричард Кинг утверждает, что ядро ​​человеческого мозга - это "голубое пятно", то есть структура черного цвета, поскольку она содержит большое количество нейромеланина, который необходим для его работы".

"Два: черные младенцы сидят, ползают и ходят раньше, чем белые".

"Три: (исследовательница) Кэрол Барнс отмечает, что человеческие психические процессы контролируются меланином - тем же химическим веществом, которое дает темнокожим их превосходные физические и умственные способности".

"Четвертое: некоторые ученые обнаружили, что большинство белых не могут производить меланин, потому что их шишковидная железа часто кальцинирована или не может функционировать. Уровень кальцификации шишковидной железы у африканцев составляет от 5 до 15 процентов, у азиатов - от 15 до 25 процентов у европейцев от 60 до 80 процентов. Это химическая основа культурных различий между черными и белыми".

"Пятый: Меланин наделяет чернокожих большими умственными, физическими и духовными способностями - тем, что невозможно измерить на основе евроцентрических стандартов".

По данным телеканала, в связи с будущим назначением Кларк пообещала "перевернуть страницу ненависти" и работать над защитой гражданских прав.

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