Юрист, писавшая о превосходстве темнокожих, станет руководителем отдела по гражданским правам при Минюсте США
Президент Комитета юристов по гражданским правам Кристен Кларк, которую избранный президент США Джо Байден выбрал на пост руководителя отдела по гражданским правам Минюста, утверждала, что темнокожие превосходят белых в физических и умственных способностях.
Соответствующее заявление она сделала в 1994 году в письме в студенческую газету The Harvard Crimson, сообщает Fox News.
Тогда Кларк была президентом Ассоциации темнокожих студентов. В письме девушка поделилась своими взглядами на расовую науку, разделив их на пять пунктов.
"Первый: доктор Ричард Кинг утверждает, что ядро человеческого мозга - это "голубое пятно", то есть структура черного цвета, поскольку она содержит большое количество нейромеланина, который необходим для его работы".
"Два: черные младенцы сидят, ползают и ходят раньше, чем белые".
"Три: (исследовательница) Кэрол Барнс отмечает, что человеческие психические процессы контролируются меланином - тем же химическим веществом, которое дает темнокожим их превосходные физические и умственные способности".
"Четвертое: некоторые ученые обнаружили, что большинство белых не могут производить меланин, потому что их шишковидная железа часто кальцинирована или не может функционировать. Уровень кальцификации шишковидной железы у африканцев составляет от 5 до 15 процентов, у азиатов - от 15 до 25 процентов у европейцев от 60 до 80 процентов. Это химическая основа культурных различий между черными и белыми".
"Пятый: Меланин наделяет чернокожих большими умственными, физическими и духовными способностями - тем, что невозможно измерить на основе евроцентрических стандартов".
По данным телеканала, в связи с будущим назначением Кларк пообещала "перевернуть страницу ненависти" и работать над защитой гражданских прав.
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