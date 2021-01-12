Американский журнал Vogue поместил на обложку февральского выпуска Камалу Харрис, которая стала первой женщиной избранной на пост вице-президента Соединенных Штатов.

Две соответствующие фотографии, одна из которых и станет обложкой февральского номера Vogue, появились на Instagram-аккаунте журнала.

На первом варианте обложке Харрис одета в приталенный блейзер, прямые джинсы и кеды Converse. Позирует она на зелено-розовом фоне.

На втором варианте обложки она позирует в официальном образе, который состоит из голубого брючного костюма и белой блузки.

Читатели журнала в Twitter принялись критиковать опубликованные кадры. Одна девушка написала, что темнокожая Харрис получилась на кадрах светлокожей из-за неправильно выставленного освещения. "Что это за размытая обложка?" - возмутилась она.

Другая пользовательница написала, что выбранные снимки неудачные и являются оскорблением для будущего вице-президента, которая на данный момент считается самой влиятельной женщиной в США.

Также обложку назвали "неуважительной" и "беспорядочной" из-за того, что вице-президента показали в неформальной одежде и кедах.

Близкие Харрис источники сообщили, что для обложки было согласовано фото политика в официальном образе, а кадр, на котором избранный вице-президент позирует в кедах Converse, изначально был сделан в качестве дополнения.

"Команде Vogue понравились изображения, снятые Тайлером Митчеллом и они сочли, что неформальное фото отражает подлинную натуру избранного вице-президента Харрис. Это, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена и Харрис", - прокомментировал представитель Vogue.

Ранее мы писали, что Харрис и избранный президент Джо Байден изменили описания своих аккаунтов в Twitter.

Также "Страна" подробно описывала, кто такая Камала Харрис и чего от нее ждать на посту вице-президента.