Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Молдовы Майя Санду в ходе встречи в Киеве договорились о создании президентского совета для решения совместных задач двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президенты Украины и Республики Молдова решили создать Президентский Совет как новый постоянно действующий формат диалога высокого уровня и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества", - сказано в сообщении.

Зеленский в ходе пресс-брифинга рассказал,что совет будет формировать стратегию и координировать действия для решения задач двусторонней повестки дня.

Также у Зеленского рассказали, что главы государств на встрече обсудили дальнейшее укрепление регионального сотрудничества в целях реализации стратегических целей стран по вступлению в ЕС. Кроме того, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Молдовой, развитии туризма и сотрудничества в энергетическом секторе.

Напомним, ранее мы публиковали видео встречи президентов Зеленского и Санду в Киеве 12 января.

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