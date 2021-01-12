В среду, 13 января, в восточных регионах Украины, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидается значительный снег. Высота снежного покрова может достигать 5-15 см. Также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в Госслужбе по Чрезвычайным ситуациям.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается налипание мокрого снега, гололед (I уровень опасности, желтый). По данным синоптиков, 14 января осадки прекратятся.

А 15 и 16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях столбики термометров могут опуститься до 21 градуса ниже ноля.

В дневные часы ​​до 10-16 градусов мороза. Такая же погода продержится 17 и 18 января.

В Киеве и Киевской области 15 и 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до -21. Днем ​​до 11-16 градусов мороза. 17 и 18 января холодная погода сохранится.

Ранее "Страна" писала о том, что перед обещанными синоптиками лютыми морозами цена на газ в Европе всего за день подскочила на 10%.

Также мы давали прогноз погоды на Крещение и разбирались, где будет холоднее всего и когда закончатся морозы.