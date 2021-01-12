В пятницу, 15 января, начиная с 04:00 по Гринвичу (6:00 по Киеву) вступят в силу новые требования для путешественников, прибывающих в Англию. Все прибывающие в страну, в том числе и граждане Украины, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и пройти 10-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине на своей странице в Facebook.

"Тест должен представлять собой тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) или эквивалентный диагностический стандарт, и его следует проводить не ранее, чем за три дня до отъезда", - уточнили в сообщении.

На данный момент требование распространяется только на Англию, а не на всю Великобританию. Подробности о правилах прибытия в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию будут объявлены в ближайшее время.

"Все пассажиры, прибывающие из стран, не включенных в список коридоров правительства Великобритании, по-прежнему должны будут самоизолироваться в течение 10 дней, независимо от результатов теста. В настоящее время это пассажиры из Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, Австрия также с 15 января ужесточает требования для въезда в страну. Теперь всем въезжающим нужно будет проходить специальную онлайн-регистрацию.

Также сообщалось, что Дания отнесла все страны к "красной зоне", а при въезде в страну нужно предъявить результат теста на коронавирус, сделанного не менее чем за сутки до прибытия. Но допущены в Данию граждане других государств будут только в исключительных случаях.