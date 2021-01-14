Сегодня отмечают Старый Новый год со своими традициями и приметами.
Читайте, как принято встречать этот день, а также, какими открытками можно порадовать своих друзей и близких.
Как в Украине празднуют Старый Новый год
Старый Новый год - уникальный праздник, который появился в результате смены летоисчисления и разницы Юлианского и Григорианского календарей. Этот день украинцы отмечают в кругу близких и ждут в гости мужчин-посевальщиков, которые по традиции должны первыми прийти в дом и принести хозяевам счастье, мир и удачу. Считается, что за щедрые пожелания вознаграждают конфетами, а не деньгами, чтобы не иметь проблем с финансами.
В этот день принято мириться, улаживать все конфликты, просить прощение за причиненные обиды, загадывать желания.
Открытки и поздравления с праздником
Предлагаем выбрать оригинальные поздравительные открытки со Старым Новым годом, чтобы порадовать своих дорогих людей и пожелать им хорошего настроения, крепкого здоровья и радости!
Пусть на Старый Новый год
Волшебство произойдет.
Пусть душевное тепло
В дом твой поскорей войдет.
Пусть мечты все срочно сбываются,
И жизнь счастьем наполняется!
Пусть будет в доме уютно, в стране - безопасно, на даче - комфортно и на работе - спокойно!
Старый год уходит, Новый к нам приходит! А это значит, что праздник становится прекрасной возможностью еще раз загадать свое желание под звон бокалов. И пусть все твои желания непременно и побыстрее исполнятся!
Пусть старый год с собой болезни унесет, а новый - счастье и удачу вам подарит,
Пусть чудо неожиданно случится, всем заветным желаниям чтоб осуществиться!
Пусть удача долгожданным гостем будет в вашем доме,
Чтобы только радостные моменты сохранять в фотоальбоме!
Пусть успех вас в жизни не подводит,
Все плохое вместе с годом Старым пусть уходит,
Денег чтоб всегда было в достатке,
И у всех в семье здоровье было в полном порядке!
Снова Новый год пришел к нам в гости,
Все печали срочно позабросьте,
Веселитесь, смейтесь до утра,
Старый Новый год идет, ура!
Пусть сегодня прозвучат все долгожданные признания и непременно сбудутся все пожелания!
В Старый Новый год принято прощаться со старыми мыслями, плохим настроением и открывать сердце для новых эмоций и приятных знакомств! Пусть год будет легким, ярким и запоминающимся! Пусть наполнит каждый день любовью и счастьем!
Пусть с лихвой тебе везет в этот Старый Новый год,
Счастье не кончается, а отдых веселый продолжается!
Желаю в Старый новый год, чтобы твое сердце не знало грусти и забот,
Чтобы счастье длилось вечно, а мечты шли на взлет круглый год!
Пусть хорошая погода всегда царит не только на улице и в доме, но и душе. Желаю в Старый новый год, чтоб вместе со снегом появилось в жизни больше смеха, чтоб метель и вьюга подарила любимого друга, чтобы с оттепелью вы стали богаче, а к концу году поняли, что прожили счастливо все 365 дней!
Пусть в этом году всегда будут те, с кем можно разделить моменты радости, добрые воспоминания станут незабываемыми, а успехи приумножатся. С праздником!