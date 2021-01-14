Сегодня отмечают Старый Новый год со своими традициями и приметами.

Читайте, как принято встречать этот день, а также, какими открытками можно порадовать своих друзей и близких.

Как в Украине празднуют Старый Новый год

Старый Новый год - уникальный праздник, который появился в результате смены летоисчисления и разницы Юлианского и Григорианского календарей. Этот день украинцы отмечают в кругу близких и ждут в гости мужчин-посевальщиков, которые по традиции должны первыми прийти в дом и принести хозяевам счастье, мир и удачу. Считается, что за щедрые пожелания вознаграждают конфетами, а не деньгами, чтобы не иметь проблем с финансами.

В этот день принято мириться, улаживать все конфликты, просить прощение за причиненные обиды, загадывать желания.

Открытки и поздравления с праздником

Предлагаем выбрать оригинальные поздравительные открытки со Старым Новым годом, чтобы порадовать своих дорогих людей и пожелать им хорошего настроения, крепкого здоровья и радости!

Пусть на Старый Новый год

Волшебство произойдет.

Пусть душевное тепло

В дом твой поскорей войдет.

Пусть мечты все срочно сбываются,

И жизнь счастьем наполняется!

Пусть будет в доме уютно, в стране - безопасно, на даче - комфортно и на работе - спокойно!

Старый год уходит, Новый к нам приходит! А это значит, что праздник становится прекрасной возможностью еще раз загадать свое желание под звон бокалов. И пусть все твои желания непременно и побыстрее исполнятся!

Пусть старый год с собой болезни унесет, а новый - счастье и удачу вам подарит,

Пусть чудо неожиданно случится, всем заветным желаниям чтоб осуществиться!

Пусть удача долгожданным гостем будет в вашем доме,

Чтобы только радостные моменты сохранять в фотоальбоме!

Пусть успех вас в жизни не подводит,

Все плохое вместе с годом Старым пусть уходит,

Денег чтоб всегда было в достатке,

И у всех в семье здоровье было в полном порядке!

Снова Новый год пришел к нам в гости,

Все печали срочно позабросьте,

Веселитесь, смейтесь до утра,

Старый Новый год идет, ура!

Пусть сегодня прозвучат все долгожданные признания и непременно сбудутся все пожелания!

В Старый Новый год принято прощаться со старыми мыслями, плохим настроением и открывать сердце для новых эмоций и приятных знакомств! Пусть год будет легким, ярким и запоминающимся! Пусть наполнит каждый день любовью и счастьем!

Пусть с лихвой тебе везет в этот Старый Новый год,

Счастье не кончается, а отдых веселый продолжается!

Желаю в Старый новый год, чтобы твое сердце не знало грусти и забот,

Чтобы счастье длилось вечно, а мечты шли на взлет круглый год!

Пусть хорошая погода всегда царит не только на улице и в доме, но и душе. Желаю в Старый новый год, чтоб вместе со снегом появилось в жизни больше смеха, чтоб метель и вьюга подарила любимого друга, чтобы с оттепелью вы стали богаче, а к концу году поняли, что прожили счастливо все 365 дней!

Пусть в этом году всегда будут те, с кем можно разделить моменты радости, добрые воспоминания станут незабываемыми, а успехи приумножатся. С праздником!