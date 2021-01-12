В среду, 13 января, в Украине ухудшится погода. На юге и востоке страны, а также в некоторых центральных областях ожидаются снег, временами дождь, налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер.

Об этом в Facebook 12 января написала синоптик Наталья Диденко.

"К нам несется циклон! Уже ближайшей ночью этот южный циклон существенно усложнит погоду в южной части Украины - дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, сильный, до штормового, северо-восточный ветер", - написала Диденко.

По ее словам, в течение будущих суток сложные погодные условия постепенно охватят юго-восточную часть Украины, а также восток и Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Днем 13-го января в Одесской области погодная ситуация улучшится.

"Снег выпадет завтра также в западных областях Украины, "хвосты" атмосферных фронтов другого циклона, северного, будут веять снегом", - сообщила синоптик.

В среду температура воздуха в западных регионах днем ​​будет превышать ноль градусов. Ближайшей ночью на территории страны ожидается -2...-7 градусов, завтра днем ​​0...-4 градуса. На юге и западе около нуля. По словам Диденко, воздушная масса арктического происхождения будет заходить в Украину с 14 января, начиная с северных областей.

"Столица завтра окажется в паузе между двумя мощными атмосферными циклонами, в поле повышенного атмосферного давления. Поэтому осадков не предвидится. Однако если "хвост" атмосферного фронта все же черкнет - столицу подсыплет снегом. Ночью в Киеве ожидается -2...-4 градуса, днем ​​около -1", - написала Наталья Диденко.

По ее прогнозу, похолодание начнет заходить в Киев с 14 января, пик морозов придется на 15-19 января. Предполагается в ночные часы до -15...-19 градусов.

Напомним, уже сегодня, 12 января, украинских водителей во вторник предупредили о снеге в четырех областях страны.

Также мы писали о том, что в январе на Украину обрушатся снегопады и мороз до -26.