Последствием перенесенного коронавируса может стать импотенция, поскольку инфекция поражает почти все органы и ткани организма. Такое предупреждение высказал российский вирусолог, заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков, передают "Невские новости".

"Коронавирус более органотропный. Он поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин — конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы", - предположил вирусолог.

По его словам, степень поражения зависит от того, насколько эффективно работает иммунная система. Однако, уничтожая вирус, иммунная система может поражать и ткани разных желез, которые участвуют в выработке половых гормонов.

"У кого-то это может вызвать серьезную дисфункцию, спровоцировать последствия эндокринной системы, которая регулирует либидо и половые процессы", - добавил Волочков.

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