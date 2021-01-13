В Карпатах продолжается аншлаг туристов, несмотря на всеукраинский локдаун, который не касается горнолыжных курортов.

Но новогодний и "карантинный" наплыв туристов не прошел без последствий. Туристы говорят о многих проблемах и скандалах.

"Страна" рассказывает, что происходило на праздники в горах.

Селфи с Зеленским без маски

С 8 января в Карпатах ввели лишь одно ограничение - рестораны на горнолыжных курортах работают на вынос. А вот отели и подъёмники функционируют в прежнем режиме.

На новогодние праздники на самом популярном курорте, в Буковеле, было не протолкнуться - чтобы только заехать туда, нужно было выстоять несколько часов в многокилометровой пробке, очереди были и на самих спусках.

Ни о какой дистанции и масках речки не шло - на склонах будто все забыли о коронавирусе и карантине.

На въезд в Буковель стояла огромная пробка. Фото: Facebook Сергей Наумович

Кстати, в Буковеле катался и Зеленский, приехавший на лыжи в прошлогоднем костюме за 60 тыс. грн, многие с ним делали селфи, Зе при этом был без маски (как объяснила его пресс-секретарь Юлия Мендель, он снимал маску для фото).

В Буковеле Зеленский без маски селфился с украинцами

Фото толп у подъемников разошлись по соцсетям и стали мэмами.

"В Украине вирус не передается в очередях на подъемники, а британские ученые пока ломают голову, как объяснить этот феномен, Пока они разрабатывали вакцину и следили за мутациями вируса, оказалось, что воздух в Буковеле и на катках в Украине не дает распространяться вирусу, а в очередях в Эпицентре это уже давно проверенный вариант", - шутит в Facebook врач-блогер из Львова Тарас Жиравецкий

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Ни о какой дистанции в Буковеле речи не шло

Массовое отравление в Буковеле

Многие лыжники жаловались на кишечную инфекцию, которую подхватили во время отдыха в Буковеле. Симптомы были похожи на отравление или ротавирус - с лихорадкой, высокой температурой, тошнотой, рвотой, диареей.

На непонятный вирус пожаловалась в сторис Instagram юрист Инна Мирошниченко, которая на Рождество отдыхала в Буковеле с мужем, телеведущим Тимуром Мирошниченко. Девушка призналась, что так плохо ей никогда не было.

Ей в ответ посыпались сообщения о похожих симптомах от других лыжников. Одни предполагали, что могли отравиться в одном из ресторанов, другие уверены, что зараза могла попасть в местную водопроводную воду, ведь отравление было массовым. Мирошниченко после этого даже зубы чистили минеральной водой.

Львовянка, модель Анастасия Кабанова тоже отравилась в Буковеле - из-за этого, а еще и из-за толп туристов она уехала на следующий же день.

Официально на курорте не подтверждают массового отравления, но неофициально признаются, что действительно много случаев ротавируса, включая самих работников курорта.

Кофе за 100 грн

Буковель всегда считался дорогим курортом, и цены в местных ресторанах и магазинах тут выше, чем в среднем по Украине. Но нынешний сезон, похоже, превзошел предыдущие. Выросший спрос на "покатушки", вызванный закрытыми границами и усталостью от карантина, породил рост и без того завышенных цен.

"Когда стаканчик кофе стоит 100 гривен, а борщ - 250 грн, хочется сказать а не зажрались ли вы, ребята?", - рассказал нам лыжник из Львова Олег Гудыма.

В сети репостят счет из одного из ресторанов "Буковеля" на более чем 9 тысяч гривен, который выставили группе отдыхающих.

В комментариях одни возмущаются, что это зарплата учителя, другие замечают, мол, для Буковеля это не сенсация, и если есть те, кто готовы платить, то будут такие цены.

Восстание местных против туристов

Крупный скандал произошел на другом, менее раскрученном курорте "Красия" в Закарпатской области. Там местные жители перекрыли горнолыжную трассу ветками деревьев, требуя, "чтобы им дали возможность кататься бесплатно".

При этом некоторые, по рассказам очевидцев, пытались завладеть прокатом, кассой и пунктом управления подъемниками. Мол, "это наша гора, мы тут живем".

В прошлом году владелец разрешал селянам кататься без денег, но в этот раз из-за наплыва туристов решил брать с них плату (100 грн - один подъем, 850 грн - на весь день).

"Договоренность была на бесплатный проезд летом, во время выпаса коров, а теперь на дворе зима. А такий скандалы отваживают туристов от "Красии", - рассказал нам один из сотрудников курорта.

В конфликт вмешалась полиция, которая вместе с руководством курорта и местными властями пыталась усмирить селян.

"То, что мы хотели отобрать выручку на кассе, это неправда. А трассу перекрывали, потому что между владельцы "Красии" не выполнили договорённости - сельсовет им дает в пользование наши земли, за что они разрешат селянам бесплатно ездить на подъемниках. После скандала вроде как договорились, что можно будет ими пользоваться, ограниченно", - рассказал нам житель села Иван Крывьянык.

"Местные жители - мафия самая настоящая. Они спилили старый подъемник, не дают бизнесу развиваться. Сжигают дома для отдыха, если некий бизнесмен строит их в селе и не платит откат. На "Красия" и так клиентов мало, скоро закроют ее и пойдут они картошку копать, а не шашлыки продавать Инвесторы вложили миллионы в подъемники, оснащение, чтобы туристы приехали сюда, и местные теперь могут заработать - принять у себя дома, сварить поесть, продать грибов и домашних закусок, продать товар, сделанный собственными руками, покатать на лошадях и многое другое, кроме как брать деньги за парковку, потому что им так хочется, или сдирать буковельские цены за обучение, инструкторство. И еще бы надо, чтобы тот инвестор настрелял им снега и вытащил бесплатно на гору" - рассказал нам источник из Закарпатской облгосадминистрации, знакомый с конфликтом.

Поломка подъемника

И если в закарпатской "Красии" боролись за то, чтобы прокатиться на подъемнике, то на горе Захар Беркут, что на Львовщине, молились, чтобы с него спуститься.

Уже не первый раз за последние годы эта канатка ломается. Это произошло утром 12 января, в это время на подъёмнике находилось полтора десятка человек (все - местные работники), которые больше получаса провели в воздухе на морозе, пока их не сняли спасатели.

Канатка на "Захаре Беркуте" ломалась уже не раз

Самый громкий скандал с этим подъёмником произошел в январе 2008 года, когда на канатке застряли полторы сотни туристов, среди которых дети, и провели на морозе около шести часов, пока спасатели не сняли их с помощью реверса, тросов и лестниц. Тогда руководство сетовало, что треснул недавно купленный вал редуктора лебедки.

Сейчас говорят, что техника снова подвела.

Скандальное видео Сумской

Видео с отдыха в Буковеле, которым поделилась украинская актриса Ольга Сумская у себя в Instagram, вызвало очень бурную реакцию.

"Всем приветик, друзья! Хороших видов вам в ленту! Мы с @annborisyuk на склоне! Поехали", - подписала звезда видео, на котором она с дочкой позирует на горнолыжном курорте "Буковель".

Видео выложено 10 января, уже после начала локдауна.

На кадрах можно разглядеть толпу отдыхающих, которые не соблюдали элементарные меры предосторожности.

Часть подписчиков возмутилась, что Сумская развлекается на курорте в разгар эпидемии.

"Значит, где-то нет ковида, нос к носу балдеют там, а мы тут опять сидим на карантине. Вообще не понять - одна страна, где-то есть локдаун, а где-то его нет, получается так", - написала Наталья.

На видео Сумской - толпы лыжников без масок

"Катайтесь себе на здоровье и не раздражайте людей. Большинство сидят по домам без денег, закрыты на локдаун, а Вы хвастаете", - возмущается Александра Курилко.

"Главное, что там нет ковида, а на носках в супермаркете есть!", - иронизирует Ольга Бучий.

"А почему тогда катки у ёлок в Киеве закрыли? А в Буковеле, значит, можно", - сетует Наталья.

"А потом это все быдло поедет разносить корону по городам и селам. Лохдаун б@ядь!" - сердится tarasvetlana__happy.

Другие ничего предосудительного не видят.

"Какая красота!" - восхищается телеведущая Даша Трегубова.

"Класс! Все забили на тот локдаун!" - пишет Диана Шимко.