В ночь с 13 на 14 января ежегодно отмечается Старый Новый год. Это неофициальный праздник. 1 января по старому стилю (юлианскому календарю) соответствует 14 января по новому стилю (григорианскому календарю).
"Страна" рассказывает о традициях праздника: как отмечать и кого поздравлять, как гадать, что накрывать на стол. Также мы публикуем щедривки и поздравления в красивых открытках.
Старый Новый год 2021 - обычаи и традиции
С вечером 13 января связано много поверий. Сегодняшний вечер наши предки называли Васильевым или Щедрым. Считалось, что с наступлением темноты начинает разгуливать нечистая сила и разные злые мехи. Чтобы их отпугнуть, молодежь ходила в дома, пела песни и желала хозяевам удачи. В знак благодарности им давали сладости и пироги. Деньгами награждать не принято - считается, что с ними из дома унесут удачу.
Щедрование и посевение. Во время жизни наших предков в деревнях молодежь щедровала в каждом доме, потому что в селе все друг друг так или иначе знают. Сейчас же в Щедрый вечер принято ходить только к родственникам: бабушкам и дедушкам, крестным, друзьям семьи. Звонить ко всем подряд в подъезде - дурной тон, впускать названных гостей хозяева не обязаны. В нашем отдельном материале - подробно о правилах посевания и щедрования.
Меню. Особое внимание в сегодняшний вечер уделяется угощениям. Хозяйки готовили кутью, но, в отличие от рождественской, она была не постной. В кашу добавляют мясо и сало. К праздничной кутье на стол ставят пироги, холодец, борщ, узвар (по ссылке - полное меню). Под такую вкуснятину можно выпить бокал красного вина.
Гадания. Еще одна фишка старого Нового года - гадания. Девушки гадали на счастье, суженого, детей. Например, известное гадание - заморозить ложку воды на улице. Если так пузыри, то год ожидает быть благополучным, если образуется ямка, то придется преодолевать препятствия. Второе гадание: берут свечу, накреняют ее так, чтобы воск капал в воду, которая заранее налита в тарелку. Из образовывающихся фигурок делали выводы, что приготовил Новый год. Правда, тут многое зависит от фантазии гадающих.
Третье - одно из самых популярных гаданий - связано с именами. Девушки выходили на улицу и спрашивали у первого встречного, как его зовут - так должны звать будущего мужа. Однако, судя по отзывав в Интернете, мало у кого это сбывается. Зато таким образом молодые девушки могут отлично развлечься и поднять настроение прохожим. В отдельной публикации - больше гаданий на Старый Новый год.
Заветное желание. Еще в ночь с 13 на 14 января считается, что открываются небеса. Поэтому, помимо гаданий, принято загадывать желание. Интересно, что именно сегодня - Новолуние, самый благоприятный день января 2021.
В такой день принято начинать новые дела, стричься, можно отправляться в дорогу - она обещает быть счастливой. Не упустите шанс и также вечером отправьте в Космос мечту, глядя на темное зимнее небо.
Народные приметы. Праздник Старый Новый год богат и народными приметами. Наши бабушки верили: если сегодня выпадет снег, то весна наступит поздно.
Дополнительно прислушивались и к ветру. Если он южный, то лето будет длительным и знойным, если с севера - будет богатый урожай орехов и меда, если с востока - вырастет много фруктов, если в запада - будет много молока и рыбы.
С наступающим Старым Новым годом 2021!
Ниже мы публикуем открытки и картинки, которые можно разместить в соцсетях и отправлять близким сегодня и завтра, 14 января. Между ними - поздравления в стихах, щедровки и посевалки на русском и украинском языках.
Пусть этот старый Новый год
Вам много счастья принесет.
Пусть деньги сыплются мешками,
Добро всегда пусть будет с вами!
Желаю всем веселья, смеха,
Желаю только лишь успеха,
Чтобы сбывались все мечты,
Не знать проблем и суеты!
И вновь у нас отличный повод
Собрать семью, друзей, родных,
Не страшен нам мороз и холод,
И свет снежинок заводных.
И Старый Новый год сегодня
Вступает вновь в свои права,
И мы желаем вам здоровья,
Удачи, счастья и добра!
Пусть на Старый Новый год
Вы не знаете забот.
Дом наполнен будет смехом,
А порог — волшебным снегом.
Сказка пусть зайдет к вам в гости
И веселье вам приносит.
Праздник пусть живет в сердцах,
И огонь горит в глазах.
Пусть святыми станут все дела,
Чтоб прекрасной жизнь была твоя.
Поздравляем с праздником сегодня,
Пусть придут события, что тебе угодны.
Пусть зимние деньки тебя развеселят,
И Святки в каждый дом уж поспешат.
Колядуйте весело с друзьями, щедро,
Чтоб из жизни вдруг исчезла серость.
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати.
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.
Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!