Со Старым Новым годом 2021! Поздравления и традиции праздника
Со Старым Новым годом 2021! Поздравления и традиции праздника

В ночь с 13 на 14 января ежегодно отмечается Старый Новый год. Это неофициальный праздник. 1 января по старому стилю (юлианскому календарю) соответствует 14 января по новому стилю (григорианскому календарю).

"Страна" рассказывает о традициях праздника: как отмечать и кого поздравлять, как гадать, что накрывать на стол. Также мы публикуем щедривки и поздравления в красивых открытках. 

Старый Новый год 2021 - обычаи и традиции

С вечером 13 января связано много поверий. Сегодняшний вечер наши предки называли Васильевым или Щедрым. Считалось, что с наступлением темноты начинает разгуливать нечистая сила и разные злые мехи. Чтобы их отпугнуть, молодежь ходила в дома, пела песни и желала хозяевам удачи. В знак благодарности им давали сладости и пироги. Деньгами награждать не принято - считается, что с ними из дома унесут удачу. 

Щедрование и посевение. Во время жизни наших предков в деревнях молодежь щедровала в каждом доме, потому что в селе все друг друг так или иначе знают. Сейчас же в Щедрый вечер принято ходить только к родственникам: бабушкам и дедушкам, крестным, друзьям семьи. Звонить ко всем подряд в подъезде - дурной тон, впускать названных гостей хозяева не обязаны. В нашем отдельном материале - подробно о правилах посевания и щедрования

Меню. Особое внимание в сегодняшний вечер уделяется угощениям. Хозяйки готовили кутью, но, в отличие от рождественской, она была не постной. В кашу добавляют мясо и сало. К праздничной кутье на стол ставят пироги, холодец, борщ, узвар (по ссылке - полное меню). Под такую вкуснятину можно выпить бокал красного вина. 

Гадания. Еще одна фишка старого Нового года - гадания. Девушки гадали на счастье, суженого, детей. Например, известное гадание - заморозить ложку воды на улице. Если так пузыри, то год ожидает быть благополучным, если образуется ямка, то придется преодолевать препятствия. Второе гадание: берут свечу, накреняют ее так, чтобы воск капал в воду, которая заранее налита в тарелку. Из образовывающихся фигурок делали выводы, что приготовил Новый год. Правда, тут многое зависит от фантазии гадающих. 

Третье - одно из самых популярных гаданий - связано с именами. Девушки выходили на улицу и спрашивали у первого встречного, как его зовут - так должны звать будущего мужа. Однако, судя по отзывав в Интернете, мало у кого это сбывается. Зато таким образом молодые девушки могут отлично развлечься и поднять настроение прохожим. В отдельной публикации - больше гаданий на Старый Новый год

Заветное желание. Еще в ночь с 13 на 14 января считается, что открываются небеса. Поэтому, помимо гаданий, принято загадывать желание. Интересно, что именно сегодня - Новолуние, самый благоприятный день января 2021.

В такой день принято начинать новые дела, стричься, можно отправляться в дорогу - она обещает быть счастливой. Не упустите шанс и также вечером отправьте в Космос мечту, глядя на темное зимнее небо. 

Народные приметы. Праздник Старый Новый год богат и народными приметами. Наши бабушки верили: если сегодня выпадет снег, то весна наступит поздно.

Дополнительно прислушивались и к ветру. Если он южный, то лето будет длительным и знойным, если с севера - будет богатый урожай орехов и меда, если с востока - вырастет много фруктов, если в запада - будет много молока и рыбы. 

С наступающим Старым Новым годом 2021!  

Ниже мы публикуем открытки и картинки, которые можно разместить в соцсетях и отправлять близким сегодня и завтра, 14 января. Между ними - поздравления в стихах, щедровки и посевалки на русском и украинском языках. 

со старым новый годом

Пусть этот старый Новый год
Вам много счастья принесет.
Пусть деньги сыплются мешками,
Добро всегда пусть будет с вами!

Желаю всем веселья, смеха,
Желаю только лишь успеха,
Чтобы сбывались все мечты,
Не знать проблем и суеты!

старый Новый год гиф

И вновь у нас отличный повод
Собрать семью, друзей, родных,
Не страшен нам мороз и холод,
И свет снежинок заводных.

И Старый Новый год сегодня
Вступает вновь в свои права,
И мы желаем вам здоровья,
Удачи, счастья и добра!

 с наступающим Старым Новым годом

Пусть на Старый Новый год
Вы не знаете забот.
Дом наполнен будет смехом,
А порог — волшебным снегом.

Сказка пусть зайдет к вам в гости
И веселье вам приносит.
Праздник пусть живет в сердцах,
И огонь горит в глазах.

наступающий Старый Новый год открытка

Пусть святыми станут все дела,
Чтоб прекрасной жизнь была твоя.
Поздравляем с праздником сегодня,
Пусть придут события, что тебе угодны.

Пусть зимние деньки тебя развеселят,
И Святки в каждый дом уж поспешат.
Колядуйте весело с друзьями, щедро,
Чтоб из жизни вдруг исчезла серость.

со Старым Новым годом!

Добрый вечер, щедрый вечер, 
Добрым людям на здоровье.
Что ты тётка, наварила, 
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай, 
А по целому давай.

счастливого Старого Нового года

Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.

картинка Старый Новый год

Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати.
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!

зі Старим Новим роком

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

зі Старим Новим роком 2021

Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна! 

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