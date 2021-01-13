В ночь с 13 на 14 января ежегодно отмечается Старый Новый год. Это неофициальный праздник. 1 января по старому стилю (юлианскому календарю) соответствует 14 января по новому стилю (григорианскому календарю).

"Страна" рассказывает о традициях праздника: как отмечать и кого поздравлять, как гадать, что накрывать на стол. Также мы публикуем щедривки и поздравления в красивых открытках.

Старый Новый год 2021 - обычаи и традиции

С вечером 13 января связано много поверий. Сегодняшний вечер наши предки называли Васильевым или Щедрым. Считалось, что с наступлением темноты начинает разгуливать нечистая сила и разные злые мехи. Чтобы их отпугнуть, молодежь ходила в дома, пела песни и желала хозяевам удачи. В знак благодарности им давали сладости и пироги. Деньгами награждать не принято - считается, что с ними из дома унесут удачу.

Щедрование и посевение. Во время жизни наших предков в деревнях молодежь щедровала в каждом доме, потому что в селе все друг друг так или иначе знают. Сейчас же в Щедрый вечер принято ходить только к родственникам: бабушкам и дедушкам, крестным, друзьям семьи. Звонить ко всем подряд в подъезде - дурной тон, впускать названных гостей хозяева не обязаны. В нашем отдельном материале - подробно о правилах посевания и щедрования.

Меню. Особое внимание в сегодняшний вечер уделяется угощениям. Хозяйки готовили кутью, но, в отличие от рождественской, она была не постной. В кашу добавляют мясо и сало. К праздничной кутье на стол ставят пироги, холодец, борщ, узвар (по ссылке - полное меню). Под такую вкуснятину можно выпить бокал красного вина.

Гадания. Еще одна фишка старого Нового года - гадания. Девушки гадали на счастье, суженого, детей. Например, известное гадание - заморозить ложку воды на улице. Если так пузыри, то год ожидает быть благополучным, если образуется ямка, то придется преодолевать препятствия. Второе гадание: берут свечу, накреняют ее так, чтобы воск капал в воду, которая заранее налита в тарелку. Из образовывающихся фигурок делали выводы, что приготовил Новый год. Правда, тут многое зависит от фантазии гадающих.

Третье - одно из самых популярных гаданий - связано с именами. Девушки выходили на улицу и спрашивали у первого встречного, как его зовут - так должны звать будущего мужа. Однако, судя по отзывав в Интернете, мало у кого это сбывается. Зато таким образом молодые девушки могут отлично развлечься и поднять настроение прохожим. В отдельной публикации - больше гаданий на Старый Новый год.

Заветное желание. Еще в ночь с 13 на 14 января считается, что открываются небеса. Поэтому, помимо гаданий, принято загадывать желание. Интересно, что именно сегодня - Новолуние, самый благоприятный день января 2021.

В такой день принято начинать новые дела, стричься, можно отправляться в дорогу - она обещает быть счастливой. Не упустите шанс и также вечером отправьте в Космос мечту, глядя на темное зимнее небо.

Народные приметы. Праздник Старый Новый год богат и народными приметами. Наши бабушки верили: если сегодня выпадет снег, то весна наступит поздно.

Дополнительно прислушивались и к ветру. Если он южный, то лето будет длительным и знойным, если с севера - будет богатый урожай орехов и меда, если с востока - вырастет много фруктов, если в запада - будет много молока и рыбы.

С наступающим Старым Новым годом 2021!

Ниже мы публикуем открытки и картинки, которые можно разместить в соцсетях и отправлять близким сегодня и завтра, 14 января. Между ними - поздравления в стихах, щедровки и посевалки на русском и украинском языках.

Пусть этот старый Новый год

Вам много счастья принесет.

Пусть деньги сыплются мешками,

Добро всегда пусть будет с вами!

Желаю всем веселья, смеха,

Желаю только лишь успеха,

Чтобы сбывались все мечты,

Не знать проблем и суеты!

И вновь у нас отличный повод

Собрать семью, друзей, родных,

Не страшен нам мороз и холод,

И свет снежинок заводных.

И Старый Новый год сегодня

Вступает вновь в свои права,

И мы желаем вам здоровья,

Удачи, счастья и добра!

Пусть на Старый Новый год

Вы не знаете забот.

Дом наполнен будет смехом,

А порог — волшебным снегом.

Сказка пусть зайдет к вам в гости

И веселье вам приносит.

Праздник пусть живет в сердцах,

И огонь горит в глазах.

Пусть святыми станут все дела,

Чтоб прекрасной жизнь была твоя.

Поздравляем с праздником сегодня,

Пусть придут события, что тебе угодны.

Пусть зимние деньки тебя развеселят,

И Святки в каждый дом уж поспешат.

Колядуйте весело с друзьями, щедро,

Чтоб из жизни вдруг исчезла серость.

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати.

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!