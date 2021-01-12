Активный борец за украинизацию и экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион впервые встретилась со скандальной детской писательницей Ларисой Ницой, которая известна резкими заявлениями и конфликтами на тему украинского языка.

"Это наше первое знакомство с Ларисой Ницой в моем проект "От книги к цели". Пригласила ее после того, как узнала, что Наташа !!!!! Влащенко (или как правильно фамилия?) призвала не покупать ее книг. Мы всегда будем помогать друг другу в подобных ситуациях и стоять горой за наше общее украинское дело", - написала в соцсети Фарион.

Напомним, в августе молодежная организация "Правого сектора" провела в Киеве "семейный праздник", на котором детей учили стрелять "по врагам" под чтение книги Ларисы Ницой "Незламні мураші".

Также мы сообщали, что Ирина Фарион объявила войну йогуртам "Машенька" и "Агуша", заявив, что в супермаркетах продают "яд". Ядом она назвала не сами продукты, а их названия.