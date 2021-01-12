Во вторник, 12 января, жители Закарпатской области в поддержку других городов Украины, устроили акцию протеста против повышения тарифов на газ. Люди заявляют, что большую часть своих доходов они вынуждены будут отдать за коммунальные услуги и требуют снизить цены за газоснабжение.

Об этом сообщают в эфире телеканала "112 Украина", видео обнародовано в Youtube.

Более ста человек собралось под управлением Виноградовского отдела "Закарпатгаза". Люди пришли с лозунгами "Газ по цене золота" и "Тарифный геноцид". Говорят, что это своеобразный крик души к власти и заявляют о том, что будут писать обращения, чтобы власть услышала их требования.

"Цены высокие, зарплаты нет, работать негде. У нас семья - двое пожилых родителей и я. Все трое - пенсионеры. У меня еще пенсии нет, у родителей пенсия шесть тысяч гривен в сумме. За газ, услуги теперь нужно заплатить 5 тысяч грн. Далее как?" - возмущается участница митинга Лариса.

В итоге потестующие встретились с руководством "Закарпатгаза", однако никаких четких ответов не услышали. Поэтому активисты перешли в городской совет.

На видео, которое опубликовал в Фейсбуке житель Закарпатья Сергей Волошин, запечатлено, как люди, не смотря на непогоду, с зонтиками митингуют против повышения тарифов.

Напомним, по всей Украине уже почти неделю идут протесты против повышения тарифов на газ. Вчера, 11 января, они продолжились сразу в нескольких областях.

После этого президент Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом министров задачу решить вопрос с тарифом на газ. Вскоре исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил свой план снижения цен для населения. Суть предложения в том, что с 1 февраля будет ограничена цена на газ для неких "уязвимых" потребителей - на уровне примерно 5356 грн (сейчас цена на газ на январь колеблется в пределах от от 6 990 до 10 800 грн при средневзвешенной цене в 9 618 грн.).