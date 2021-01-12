В пятницу, 15 января, в Австрии, где уже закрыты границы с Чехией и Словакией, вступят в силу новые ограничения на въезд. Всем желающим посетить страну, а также самим австрийцам, возвращающимся из-за рубежа, нужно будет пройти онлайн-регистрацию.

Об этом сообщает Аustria-todaу.

Кроме онлайн-регистрации остаются в действии и обязательство находится на карантине для приехавших в Австрию до дальнейших уведомлений. Тест на коронавирус можно сдать только спустя пять дней после прибытия.

В то же время регистрация обязательна для всех, но карантин могут не проходить те люди, которые едут из стран, где небольшая статистика инфицирования коронавирусом. Список стран будет обновляться и меняться на постоянной основе.

В регистрации нужно будет указывать свои контактные данные и местонахождение за несколько дней до поездки, а также адрес проживания в Австрии и запланированный срок пребывания в стране. Кроме того можно загрузить результаты ПЦР-теста на коронавирус, что является необходимым условием для освобождения от карантина при поездках по работе. Форму можно будет заполнить на английском или немецком языках и предъявлять при прибытии в Австрию в распечатанном или электронном виде.

Исключительным случаем, когда не нужно заполнение регистрации и прохождение карантина, могут стать транзитные пассажиры и люди, которые приехали из-за неотложных семейных дел, например похорон.

Напомним, Австрия продлила локдаун на неделю, до 24 января.

Также сообщалось, что австрийские горнолыжные курорты закрылись из-за большого наплыва отдыхающих.