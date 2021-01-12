В Конституционном суде заявили, что глава КСУ Александр Тупицкий, которого заметили в Дубае, потратил на путевку для всей семьи около 242 тысяч гривен и не арендует виллу за 300 000 грн в сутки.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

В КСУ заявили, что Тупицкий находится в ежегодном отпуске с 6 января. Он полетел на отдых в ОАЭ вместе с семьей, где будет находится до 13 января.

"Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 116,43 гривны. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", - сообщили в КСУ.

Таким образом КС опровергает информацию в СМИ относительно аренды Тупицким королевской виллы в Дубае стоимостью 300 000 гривен в сутки.

В суде заявили, что в декабре 2020 года Тупицкий получил зарплату в размере 433 538 грн, и это покрывает его расходы на поездку.

Также КС заявляет, что информация о встречах Тупицкого в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к "уголовному миру", является откровенной ложью и в случае обнародования персональных сведений об указанных лицах, они самостоятельно могут воспользоваться правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и опровержение недостоверной информации.

Напомним, 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

Также мы писали о том, что по информации судьи КСУ, глава Конституционного суда Тупицкий продолжит работу, несмотря на указ Зеленского об отстранении.