В Украине рассматривает возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса. Об этом 12 января во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, во время пандемии многие страны, в том числе и Украина, установили дополнительные требования при пересечении госграницы. У иностранцев должен быть полис страхования, который покроет лечение от коронавируса на территории Украины, а также отрицательный ПЦР-тест.

"После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает", -сказал Ляшко.

Украинская власть будет более детально рассматривать этот вопрос, когда получит информацию, останавливает ли вакцинация распространение коронавируса, добавил главный санврач.

По его словам, до пандемии коронавируса такие свидетельства выдавались после проведения вакцинации против желтой лихорадки. Их требовали предъявить при пересечении границы в страны, в которых есть вероятность инфицирования этой болезнью.

При этом Виктор Ляшко добавил, что иммунный паспорт - это совсем другое дело, и ВОЗ ранее предостерегал от его введения.

"Сегодня вопрос внедрения иммунных паспортов не стоит, а вопрос издания международных свидетельств о проведении вакцинации, он четко урегулирован международными медико-санитарными правилами", - заявил Ляшко.

На видео Ляшко о введении свидетельств о вакцинации с 220:20

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