В России скончался популярный игровой видеоблогер Денис Бейсовский. Мужчине был 31 год. Он болел коронавирусом, но скончался от осложнений - перитонита.

О смерти Бейсовского сообщил в Facebook его отец Юрий Судаков. "Больно... Обидно... Глупо как-то..." - написал он.

По словам Судакова, он только после смерти сына осознал, кем тот являлся для многих.

Накануне смерти Денис сообщил, что его выписали из больницы, ему предстоит тяжелая и длительная реабилитация. Коронавирус он назвал худшим, что происходило в его жизни.

Однако вскоре у блогера развился перитонит (воспаление брюшины), который наложился на хронический бронхит. Спасти его не удалось.

Денис Бейсловский - уроженец Смоленска. Свой ютуб-канал, который был посвящен обзорам компьютерных игр, он создал в 2010 году. На него подписаны 158 тысяч человек.

Последний ролик опубликован неделю назад, он называется "PlayStation Plus Для Ленивых — Январь 2021". Среди прочего, тогда Бейсовский рассказал зрителям, что у него сильная температура и 75-процентное поражение легких.

Ранее "Страна" готовила обзор игры Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря 2020 года.