Сегодня, 12 января, во всем мире отмечают День дочери. И хоть в Украине этот праздник принято отмечать 25 апреля, сегодня мамы и их дети приобщаются к всеобщей традиции празднования и поздравляют своих родных с этим светлым днем.
Подготовили красивые открытки и поздравления с праздником, которые придутся весьма кстати.
День дочери 2021- история праздника
Праздник возник из Национального дня дочери в Индии благодаря международной инициативе. Январские мероприятия проводятся ежегодно, несмотря на разные даты праздника во всем мире. Например, в Украине и Австрии День дочери отмечают 25 апреля, в Гамбурге - 26 апреля, общий праздник сыновей и дочерей празднуют также в Германии 11 августа, 25 сентября - в Индии, 8 января - в Греции.
Праздник нацелен обратить внимание людей на проблемы девочек, поднять вопросы их воспитания и научить помогать им, затронуть аспекты реализации матерей. Поскольку во многих странах до сих пор рождение дочери принято считать чем-то постыдным.
Главной традицией праздника считается проводить этот день в кругу семьи, даря дочерям заботу и внимание, преподнося им небольшие подарки.
Картинки и поздравления с Днем дочери 2021
Пусть сегодня все дочки мира будут счастливыми и веселыми.
Доченька, сегодня праздник любви, добра и заботы, когда хочется от всей души пожелать моей любимой фее и принцессе оставаться самой красивой на всем свете!
Доченька, желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили радость, добро и любовь! Тебе одной наши с отцом судьбы отданы, о тебе все наши молитвы и сны. Мы мечтаем, чтобы судьба баловала тебя счастливыми моментами, а для успеха - всего хватало сполна!
С Днем дочурки поздравляем,
Достигать мечты желаем,
Чтоб в успехе не было сомнений,
И счастье было несравненным!
Сегодня с Днем дочурки поздравляю тебя в планшете.
Знай, моя дорогая, что я самая счастливая мама на свете!
Доченька, милашка, самая родная! С Днем Дочери сегодня тебя поздравляю,
Слов громких не будет, ты прекрасно знаешь, что люблю тебя бесконечно, надеюсь, понимаешь!
Доченька, оставайся всегда творческой личностью, ярким солнышком, добрым человеком, любящей и искренней подругой! Пусть жизнь дарит яркие сюрпризы, светлую надежду, радость и удачу!
Любим и верим в тебя всем сердцем!