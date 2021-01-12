Сегодня, 12 января, во всем мире отмечают День дочери. И хоть в Украине этот праздник принято отмечать 25 апреля, сегодня мамы и их дети приобщаются к всеобщей традиции празднования и поздравляют своих родных с этим светлым днем.

Подготовили красивые открытки и поздравления с праздником, которые придутся весьма кстати.

День дочери 2021- история праздника

Праздник возник из Национального дня дочери в Индии благодаря международной инициативе. Январские мероприятия проводятся ежегодно, несмотря на разные даты праздника во всем мире. Например, в Украине и Австрии День дочери отмечают 25 апреля, в Гамбурге - 26 апреля, общий праздник сыновей и дочерей празднуют также в Германии 11 августа, 25 сентября - в Индии, 8 января - в Греции.

Праздник нацелен обратить внимание людей на проблемы девочек, поднять вопросы их воспитания и научить помогать им, затронуть аспекты реализации матерей. Поскольку во многих странах до сих пор рождение дочери принято считать чем-то постыдным.

Главной традицией праздника считается проводить этот день в кругу семьи, даря дочерям заботу и внимание, преподнося им небольшие подарки.

Картинки и поздравления с Днем дочери 2021

Пусть сегодня все дочки мира будут счастливыми и веселыми.

Доченька, сегодня праздник любви, добра и заботы, когда хочется от всей души пожелать моей любимой фее и принцессе оставаться самой красивой на всем свете!

Доченька, желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили радость, добро и любовь! Тебе одной наши с отцом судьбы отданы, о тебе все наши молитвы и сны. Мы мечтаем, чтобы судьба баловала тебя счастливыми моментами, а для успеха - всего хватало сполна!

С Днем дочурки поздравляем,

Достигать мечты желаем,

Чтоб в успехе не было сомнений,

И счастье было несравненным!

Сегодня с Днем дочурки поздравляю тебя в планшете.

Знай, моя дорогая, что я самая счастливая мама на свете!

Доченька, милашка, самая родная! С Днем Дочери сегодня тебя поздравляю,

Слов громких не будет, ты прекрасно знаешь, что люблю тебя бесконечно, надеюсь, понимаешь!

Доченька, оставайся всегда творческой личностью, ярким солнышком, добрым человеком, любящей и искренней подругой! Пусть жизнь дарит яркие сюрпризы, светлую надежду, радость и удачу!

Любим и верим в тебя всем сердцем!