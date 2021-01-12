Во вторник, 12 января, в Берлине состоится встреча нормандской четверки на уровне советников. Стороны обсудят выполнение решений саммита в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.

На встрече будет присутствовать от Украины глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а от России - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

В посольстве России в ФРГ сообщили, что Дмитрий Козак уже прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече, сообщает РИА Новости.

Отметим, что последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

Ранее сообщалось, что Россия изъявила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Также мы писали, что, по словам Ермака, встреча советников глав Нормандской четверки может пройти в конце января. В то же время он уточнил, что точной даты встречи сейчас нет, а сам процесс переговоров "не прекращается ни на день".