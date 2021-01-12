Во вторник, 12 января, в умер епископ Русской православной церкви на покое, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев). Ему было 85 лет.

Об этом в Telegram-канале сообщает телеканал ONT News.

Филарет с 31 января 1990 по 25 декабря 2013 года являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. 1 марта 2006 года был удостоен звания Герой Беларуси.

По информации Sputnik, владыка был госпитализирован в середине декабря с коронавирусной инфекцией, все это время митрополит находился в тяжелом состоянии.

Напомним, летом в Черкассах умер митрополит УПЦ Софроний. Он скончался на 81-м году жизни в результате продолжительной и изнурительной болезни.

Также мы писали о том, что от коронавируса умер главный евангелист Украины и глава совета церквей Василий Райчинец. Ему было 68 лет.