Во вторник, 12 января, в Мариинском дворце прошла официальная церемония встречи новоизбранного президента Республики Молдова Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского.

После официальной части лидеры стран поговорят "тет-а-тет" и проведут переговоры в расширенном составе, в ходе которых подпишут двусторонние документы. Ключевая тема переговоров - это ситуация в Приднестровье.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Нас объединяют общие ценности и позиции по европейской повестке дня. Мы ценим, что президент поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, и не боится называть Крым украинским.", – написал Зеленский в Twitter о сегодняшней встрече.

Визит в Украину стал первым зарубежным визитом Майи Санду, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, говорит о важности и авторитете государства. На пресс-конференции лидеров стран, из-за карантинных ограничений, не будут присутствовать журналисты.

Ранее глава МИД рассказала, что ключевая тема переговоров - ситуация, которая сложилась в Приднестровье: "Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав Молдавского государства с выводом российских войск".

Кулеба о визите Санду с 4:51

Ранее "Страна" подробно разбиралась в целях визита президента Молдовы в Украину. В Киеве Санду встретится не только с Владимиром Зеленским, но и с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым. Одной из тем встречи могут стать возможные дела Санду против Петра Порошенко.

Также сообщалось, что Санду планирует обсудить с президентом Украины вопросы безопасности в регионе и реформы на пути Молдовы и Украины в ЕС.