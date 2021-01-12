Вакцину от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в России в 2021 году на государственном уровне закупать не планируют, скорее всего, поставок препарата не будет.

Об этом со ссылкой на источники пишет "Интерфакс".

"Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от Covid-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется", - сообщил один из источников.

По данным компании Pfizer, вакцина в 2021 году будет поставляться в страны только по уже заключенным государственным соглашениям. Без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники пока невозможна, в том числе филиал израильского госпиталя Hadassah в "Сколково".

Напомним, в конце 2020 года ВОЗ первой в мире одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech.

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