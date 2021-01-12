300-летняя позолоченная икона из Луганска, подаренная главой Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, стоимостью в 12,5 миллиона евро (около 428 млн грн - Ред.), хранилась в банке Bank of Srpska, который потерпел банкротство. Об этом сообщает BN.TV.

Как утверждает источник из окружения Додика, после банкротства банка икону передали на хранениев UKIO Bank, владельцами которого являются литовцы. А вот когда и каким образом позолоченный раритет попал в в боснийский банк остается неизвестным.

По данным собеседника, Милорад Додик хотел "вернуть России то, что ей принадлежало и тем самым еще больше укрепить свои связи с этой страной". Сама передача подарков в Сараево выходила за рамки всех протоколов. Один из советников Додика пригласил на встречу с Лавровым две телекамеры, чтобы зафиксировать акт передачи подарка, утверждает источник.

Позже именно из СМИ стало известно, что на иконе оказались признаки ее принадлежности Советской Украине. Глава российской дипломатии немедленно вернул оспариваемую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве с сопроводительным письмом, в котором говорилось, что раритет возвращают дарителю, чтобы Интерпол установил происхождение иконы.

Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была "найдена в Луганске".

Сам же Додик сказал, что эта икона принадлежит одной семье и будет ей возвращена и в ней нет ничего спорного, а средства массовой информации все придумали.

Источник, близкий к кабинету Додика, утверждает, что люди вокруг Додика сейчас рассматривают возможность сделать копию иконы, чтобы скрыть оригинал.

Напомним, что после обнародования сведений об иконе Украина заявила о необходимости вернуть предмет культурного наследия в Украине.