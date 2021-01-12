Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартует в стране в ближайшие дни. Прививать от Covid-19 будут китайским препаратом компании Sinovac Biotech, который заказал ранее украинский Минздрав.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

"Вакцина против Covid-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком", - сказал Эрдоган.

Первыми будут прививаться медработники, люди старше 65 лет, сотрудники полиции, учителя и жители домов престарелых. Вакцинация не будет обязательной, но будет обязательным письменное согласие людей.

Президент также добавил, что "самое главное - это разработать собственную вакцину. "Многие наши университеты, учреждения и компании прилагают значительные усилия для этого", - добавил он.

Также Эрдоган сказал, что при условии уменьшения количества новых случаев коронавируса, в стране постепенно будут снимать карантинные ограничения.

Напомним, первая партия из 3 миллионов доз китайской вакцины против коронавируса поступила в Турцию 30 декабря, после чего состоялись испытания турецких лабораторий.

Также мы писали, что в декабре 2021 года стало известно, что Министерство здравоохранения Украины от имени заказчика, госпредприятия "Медицинские закупки Украины" заключило договор на поставку 1 млн 913 доз китайской вакцины против коронавируса.