Общий уровень эффективности китайской вакцины CoronaVac, договор на покупку которой уже заключила Украина, ниже 60%, но выше 50%.

Об этом со ссылкой на источники, имеющие доступ к результатам исследования эффективности препарата, пишет UOL.

Уровень эффективности выше 50% - это необходимый минимум, установленный Anvisa - Национальным агентством по надзору за здоровьем в Бразилии.

Официальный отчет об исследовании эффективности вакцины, разработанной китайской лабораторией Sinovac в партнерстве с Институтом Бутантан, Anvisa опубликует 12 января.

Напомним, недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, доставят в Украину в феврале. После этого и начнется вакцинация.

Также мы писали о том, что по договору, заключенному на поставку китайского препарата CoronaVac, вторая партия вакцины (1 213 316 доз) должна быть поставлена в Украину не позднее 31 мая.