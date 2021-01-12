Даже если бы эффективность российской вакцины против Covid-19 была абсолютно доказана, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все равно выступил бы против ее использования в Украине.

Такое заявление глава дипломатического ведомства сделал в эфире телеканала "1+1".

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины... Даже если бы она была действенна", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что сам факт такой дискуссии - это уже является признаком навязанной Украине гибридной дискуссии об этой вакцине.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", - сказал Кулеба.

На видео Кулеба о российской вакцине с 7:44

Напомним, 8 декабря россияне заявили, что компания "Биолек", расположенная в Харькове, готова развернуть у себя производство вакцины "Спутник V". А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что на мощностях "Биолека" были произведены первые тестовые разливы вакцины, идентичные производству.

Также мы писали, что в начале 2021 года стало известно, что "Биолек" подало документы на регистрацию "Спутника V" в Украине.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не рассматривает "на сегодняшний день" использование российской вакцины "Спутник V".