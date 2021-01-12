Основатель компании электромобилей Tesla и космической техники SpaceX Илон Маск, который еще недавно был назван самым состоятельным человеком, опустился с первого на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Соответствующий рейтинг опубликован в журнале.

Состояние Илона Маска уменьшилось за сутки на 13,5 млрд долларов и составило 176,2 млрд долларов. Таким образом он уступил первое место главе Amazon Джеффу Безосу, чье состояние оценили в 182,1 млрд долларов.

Третью строчку в рейтинге журнала занял президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 154,6 млрд долларов. На четвертом месте оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с 121,4 млрд долларов. Пятое место занимает основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его состояние оценили в 94 млрд долларов.

Напомним, в середине декабря Илон Маск продемонстрировал рекордный рост своего капитала, его состояние выросло на $110 млрд, до $137 млрд, поставив его на третью строчку рейтинга богатейших людей мира. Рост состояния Маска обеспечили акции Tesla Motors, которые подорожали на 630%.

Также мы писали, что в ноябре Илон Маск обогнал Цукерберга и стал третьим в списке самых богатых людей мира.