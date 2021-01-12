В Европе разворачивается скандал с украинской националисткой Еленой Семенякой. Она член высшего совета "Нацкорпуса" и отвечает за международные связи партии Андрея Билецкого.

Семеняке дали стипендию в одном из институтов Австрии, но потом отменили это решение - после того, как всплыло фото активистки, "зигующей" на фоне свастики, и появилась информация о ее связях с "Азовом".

Интересно, что в последнее время на Западе активизировались разговоры о "Нацкорпусе" как об ультраправой экстремистской организации. Вышло несколько критических статей в крупных СМИ - и все упоминали в том числе личность Елены Семеняки, которая общалась с журналистами западных изданий. Через все материалы проходила главная идея - что украинские ультраправые представляют угрозу в том числе для США и ЕС, так как активно привлекают к себе "побратимов" из стран Запада и ведут там пропаганду своих идей.

Это хорошо демонстрирует, как в Европе и США на самом деле относятся к ультраправым движениям, которые украинская власть предпочитает не замечать и даже помогает деньгами.

"Страна" разобралась, что известно о скандале и его виновнице.

Венская история

На днях австрийский Институт гуманитарных наук объявил о новой стипендиатке - Елене Семеняке из Киева. Ее пригласили на стажировку и положили стипендию - 1800 евро в месяц.

Сообщение об этом появилось на сайте организации (позже оно было удалено). Курс должен был пройти с января по июнь - то есть полгода - таким образом девушка могла бы получить более десяти тысяч евро.

Тема исследования - диалектика просвещения Эрнста Юнгера (западногерманский мыслитель, теоретик "консервативной революции") и "Европа после Украины". Также одной из тем является "растерянность Украины в утверждении своего европейского выбора".

После чего поднялся скандал. "Зеленые" - парламентская партия в Австрии - выразили возмущение и направили запрос властям, как такое вообще могло произойти.

"Не может быть, чтобы люди, которые входят в руководство политического подразделения правого экстремистского движения "Азов" и поддерживают его, получали стипендии в Австрии, финансируемые за счет налогов", - заявила в парламенте пресс-секретарь "зеленых" Ева Блимлинге.

После чего заявление о стипендии Семеняке исчезло, а вместо него было опубликовано извинение.

"Институт аннулирует стипендию Елены Семеняки... решительно осуждает и отмежевывается от ультраправых заявлений и действий Елены Семеняки, которая должна была начать стажировку в этом месяце в рамках программа "Украина в европейском диалоге", который финансируется частным фондом.

Институт приложит все усилия, чтобы понять, почему ее политическая деятельность в ультраправых кругах ускользнула от внимания жюри, ответственного за отбор. Институт глубоко сожалеет об этом и немедленно отменил стипендию Семеняки.

Институт предпринимает все необходимые шаги, чтобы этого не произошло в будущем, и проведет внутреннюю оценку процесса присуждения стипендий", - говорится в заявлении.

Кто дал стипендию активистке "Нацкорпуса"?

Венский Институт гуманитарных наук - это частная исследовательская организация, которая изучает взаимоотношения западной и восточной Европы. Ежегодно он принимает сто стипендиатов. Финансируется правительствами Австрии, Чехии и Польши. А также частными фондами.

Семеняка получила стипендию в рамках программы "Украина в европейском диалоге", которой на сайте Института посвящена отдельная страница.

Там указывается, что это направление курирует американский историк Тимоти Снайдер, который является в США одним из специалистов по постсоветскому пространству. И частым гостем в Украине.

Интересно, что этот профессор Йельского университета является сторонником теории, что праворадикальные движения Украины не столь уж опасны.

"Американский историк Тимоти Снайдер опровергает стереотипы о сильных правоэкстремистских тенденциях в Украине и критикует СМИ (пишущие об этом - Ред.)" - гласит подзаголовок в одном из материалов австрийского издания Tagesspiegel за 2014 год.

Как раз тогда украинские националисты впервые громко заявили о себе и стали предметом настороженного обсуждения в западных СМИ.

При этом финансирует украинскую программу австрийского института благотворительный фонд KBF Canada.

То есть украинскую тему в этом учреждении ведут американцы. С чем, видимо, и связана попытка продвинуть в стипендиаты Елену Семеняку (особенно, учитывая лояльное отношение к ультраправым историка Снайдера).

И, хотя Институт отмежевался от своей новой научной сотрудницы и лишил ее стипендии, шумиха в Австрии, как видим, поднялась нешуточная. О заявлении "Зеленых" написали все крупные местные газеты и сайты. А в соцсетях начали критиковать австрийский институт.

"Кто входит в жюри программы "Украина в европейском диалоге"? Ваш постоянный сотрудник Тимоти Снайдер уже много лет пропагандирует, что правый экстремизм в Украине переоценивается. Может, ему стоит обсудить свои тезисы с госпожой Семенякой?", - пишет пользователь из Австрии Лукас Пуш под сообщением Института об отмене стипендии.

Вам следует подумать о создании механизма, который с самого начала не позволит нацистам становиться научными сотрудниками вашего института", - советует Томас Шмидингер.

Очень показательна реакция общества и властей в Австрии на то, чтобы дать хотя бы небольшую сумму людям, замеченным в ультраправых взглядах. В Украине же их открыто поддерживает и финансирует государство, которое декларирует приверженность европейским ценностям.

Почему Семеняку назвали нацисткой?

Елена - магистр философии "Могилянки". Судя по ее научным работам, девушка основательно разрабатывала теорию "консервативной революции", опираясь в основном на работы уже упоминавшегося Эрнста Юнгера.

Отметим, что этого немецкого мыслителя в самой Германии воспринимают неоднозначно: в годы гитлеризма он разделял идеологию национал-социализма и даже посвящал фюреру свою книгу "Огонь и кровь".

Интересно, что все эти веяния в научных и студенческих кругах без проблем шли еще во времена Януковича. Достаточно взглянуть на темы статей авторства Елены и годы их публикации.

В эти же годы Елена активно "тусовалась" в российских консервативных кругах - в частности, есть ее фото с идеологом евразийства, философом Александром Дугиным.

Который позже начал критиковать украинских ультраправых и поддержал "ДНР" и "ЛНР".

Но гораздо интереснее политическая деятельность Елены.

В 2014 году СМИ маркировали ее как пресс-секретаря "Правого сектора". Тогда же впервые всплыла ее фотография со свастикой и нацистким приветствием.

Ее у себя в Твиттере опубликовал российский журналист Алексей Ярошевский.

Правда, потом Семеняка пыталась утверждать, что этот снимок - просто шутка. Она заявляла, что это "ироническая фотография Хэллоуина", высмеивающая "кремлевский фейк" о том, что украинские националисты - неонацисты.

Но по сути своего присутствия на "шуточном" фото Семеняка не опровергла.

Сейчас Елена входит в руководство "Нацкорпуса".

Издание Vice News пишет, что Елена занимается международными связями партии.

По данным СМИ, она наводила мосты с европейскими ультраправыми группами. В последние годы она активно работает по всей Европе, выступая на ультраправых конференциях, организованных молодежным крылом немецкой неонацистской партии NPD.

На одном мероприятии в Стокгольме в прошлом году она должна была выступить вместе с британским неонацистом и бывшим официальным лицом Британской национальной партии Марком Коллеттом.

Сама же она заверяет, что продвигала в Европе инициативу Междуморья - концепцию союза для более глубокой интеграции Украины в Восточную и Центральную Европу, а затем и на Запад в качестве регионального оплота против России на Востоке.

Однако, как видим, сам Запад Елену Семеняку воспринимает не столь геополитически возвышенно. А четко маркирует как сторонницу неонацизма.