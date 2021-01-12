Минувшей ночью, 12 января, жители Ялты ощутили два подземных толчка с разницей в три минуты и магнитудой меньше трех баллов по шкале Рихтера.

Об этом со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им.В.И.Вернадского Юрия Вольфмана сообщает "Интерфакс".

"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 мск (22:24 по киевскому времени - Ред.) было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", - сказал Вольфман.

Данное землетрясение ученый оценил как слабое. Однако, по его словам, в некоторых местах на южном берегу Крыма ощущалась вибрация. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что под Львовом произошло землетрясение магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий.

Также рассказывали, что в ночь на 3 января в Мукачевском районе Закарпатской области были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 1,8 по шкале Рихтера. При этом из населенных пунктов информация о землетрясении не поступала.