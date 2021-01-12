Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия в США заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon. Такое решение в компании приняли в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, чтобы обеспечить прозрачность этого события.

Об этом говорится в блоге Twitter во вторник, 12 января.

"С пятницы более 70 тысяч аккаунтов были заблокированы в результате наших усилий, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора в соцсети", - рассказали в компании.

Такое решение было принято, учитывая штурм Капитолия, куда в среду, 6 января, ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа.

"Мы ясно давали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении тех, чье поведение потенциально может привести к вреду офлайн", - заявила компания.

Отметим, QAnon - теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Напомним, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.

После этого многие сторонники Трампа начали массово отказываться от соцсети.