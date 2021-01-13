Сегодня, 13 января, в нескольких городах Украины ожидается пониженное атмосферное давление. Прогноз погоды, на ком отразится и как спастись - в материале "Страны".

Давление ниже нормы будет зафиксировано в трех крупных городах Украины: Киеве, Одессе и Донецке. Его тут же ощутят на себе гипотоники (у них еще больше понизится давление) и гипертоники (у них - повысится).

Атмосферное давление в Киеве

В Киеве атмосферное давление должны быть 745 мм ртутного столба давление. В норме оно будет до полудня, а потом начнет снижаться. В связи с чем ухудшение состояния здоровья люди могут почувствовать именно со второй половины дня.

Атмосферное давление в Одессе

В Одессе из нормы 754 мм ртутного столба (и допустимого отклонения в три единицы) давление выйдет с раннего утра. Особенно сложная ситуация будет днем, с 14 до 17 часов, когда оно снизится до 748 мм рт ст.

Атмосферное давление в Донецке

Самые сложные погодные условия будут в Донецке. При норме 741 мм ртутного столба давление снизится до 730. Это больше, чем на десять единиц, что очень серьезно.

В каких городах Украины давление будет в норме

Есть ряд городов, где с атмосферным давлением 13 января будет все хорошо. Это Харьков, Днепр и Львов. Жители могут не беспокоиться и организовывать жизнедеятельность в привычном ритме.

Кто в зоне риска, как помочь себе при низком и высоком давлении

Как мы уже рассказывали выше, при низком атмосферном давлении в зоне риска оказываются гипотоники и гипертоники. Также нужно контролировать давление беременным женщинам, пожилым людям и хроническим больным.

Напомним, что норма давления для взрослого человека - 120 на 80 мм рт ст. Но известно, что людям разных возрастов врачи его корректируют. Поэтому не исключено, что лично у вас может быть другая "золотая середина".

Когда давление ниже нормы, у человека начинает кружиться голова, перед глазами рябит, руки и ноги холодеют. Если отклонение небольшое, то можно его откорректировать сладким чаем или кофе.

Еще может наблюдаться слабости и сонливость. Чтобы это исправить, врачи советуют пить настойки элеутерококка или женьшеня.

Когда давление выше нормы, у человека наблюдает учащенное сердцебиение, болит голова в висках и затылке, может случаться головокружение и возникнуть тошнота.

При незначительном отклонении снизить давление в домашних условиях можно так: глубоко дышать, сделать горячую ванну для рук и ног, потом отправить руки под холодную проточную воду. Выпейте теплый чай с мятой. Народный рецепт: сделать компресс из яблочного уксуса - положить его на ступни на десять минут. Лекарства принимать по назначению врача.

Также можно предупредить понижение и повышения давления.

Сегодня ложитесь спать по графику - не засиживайтесь до поздней ночи.

Не пейте алкоголь.

Не курите на голодный желудок (а лучше вообще бросайте - сегодня, в Новолуние, для этого самое подходящее время).

Погладьте домашних животных, поухаживайте за цветами - ученые доказали, что это помогает направить день в нужное русло.

Правильно питайтесь, избегайте вредной пищи. Откажитесь от солений, острых приправ. Не переедайте чеснока.

Обязательно с утра подышите свежим воздухом - пусть даже с балкона квартиры около 10 минут, этого будет достаточно.

После пробуждение выпейте стакан воды. Перед завтраком сделайте зарядку, глубоко подышите.

Постарайтесь не нервничать. Для этого избегайте конфликтных ситуаций и не воспринимайте все близко к сердцу.

Хорошего дня, будьте здоровы!