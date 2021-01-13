На календаре - 13 января. Это второй лунный день, когда возможно исполнение вашего самого сокровенного желания. Молодая луна откроет небеса для реализации важных замыслов и позволит случиться волшебству в жизни некоторых жителей Земли. Также день подходит для посещения парикмахерской и поездок.

Ниже мы расскажем про основные аспекты сегодняшнего дня. Ведь если каждый день хотя бы на 10 минут заглядывать в лунный календарь, то уже за месяц можно привести в порядок свои мысли и тело.

Хронология дня: Луна в знаке зодиака Козерог. Восход в 09:29, закат - в 16:19.

13 января 2021 - описание дня

День подходит для того, чтобы воплощать вчерашние планы в жизнь. Лучше начинать во второй половине дня. День нужно провести активно, жадно впитывая новую информацию. Со временем она вам пригодится.

Благоприятны в этот день любые поездки и путешествия, командировки и даже переезд в новый дом.

Все ваши слова и поступки будут иметь последствия, поэтому важно избегать конфликтов и ссор. К заносчивым людям отнеситесь снисходительно и простите своих обидчиков, даже если вам трудно будет контролировать свои эмоции. Постарайтесь никого не обсуждать и не допускать злобы или зависти в адрес знакомых и незнакомых вам людей. Нужно проявлять щедрость и доброту.

День не подходит для застолий, переедания и злоупотребления алкоголем. От еды лучше совсем отказаться, чтобы духовно быть готовыми к последующему изобилию в своей жизни. Если вы остановились на разгрузочном дне, не забывайте пить больше воды или чая.

Чтобы лучше накопить энергию, отведите время для медитации и прислушайтесь к интуиции.

Прекрасный день, чтобы начать заниматься спортом или изучать иностранный язык. Все будет получаться легко и с пользой для вашего организма.

В световое время суток можно обновить стрижку, если хотите, чтобы волосы росли здоровыми. В этот день получится и любое (даже сложное) окрашивание.

Практика дня - важно определить всё полезное и вредное, что есть в вашей жизни. Любая сумма, которую вы можете пожертвовать сегодня бескорыстно, вернется к вам в начале следующего месяца. Добрые дела получат отклик в будущем.

День ангела сегодня отмечают Петр, Михаил и Мелания.

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