Утром во вторник, 12 января, в четырех областях Украины выпал снег, еще в двух регионах наблюдается туман. В связи с этим дороги покрывают противогололедными материалами на случай гололедицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

"По состоянию на 06:00 12 января облачно, местами небольшой снег в Донецкой, Черновицкой, Хмельницкой областях и на Закарпатье, местами наблюдается туман в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории страны без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдаются осадки, мокрое, в Днепропетровской области местами гололедица, в остальных областях - сухое", - сообщили в Укравтодоре.

Сообщается, что на перевальных участках - без осадков, покрытие там мокрое.

"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - заявили дорожники.

Они также рассказали, что на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, как и спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по предупреждению возникновения зимней скользкости, проводится обработка противогололедными материалами.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано 145 единиц техники и 223 рабочих.

Напомним, во вторник, 12 января, по всей территории Украины ожидается пасмурная погода без осадков. Мокрый снег пройдет только в некоторых областях.

Также мы сообщали, что в Украину придут сильные снегопады и мороз до -26 градусов.