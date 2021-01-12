В столице за минувшие сутки Сovid-19 заболели около 900 человек. Фото: "Страна"

В Украине, где за минувшие сутки было выявлено 5 116 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных составляет 1 124 430 человек. Вчера наибольшее количество пациентов было зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520) и Запорожской (463) областях.

Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус-инфо". 

Так, по состоянию на утро вторника, 12 января, в нашей стране от коронавируса умерли 20 019 человек (+184 за сутки). 812 368 пациентов (+15 951) выздоровели. Госпитализировали за минувшие сутки 1 092 человек.

Статистика коронавируса по регионам на 12 января:

  • Киев - 118 486 (+898 случаев за сутки)
  • Винницкая область - 23 860 (+121);
  • Волынская область - 34 392 (+99);
  • Днепропетровская область - 62 487 (+267);
  • Донецкая область - 93 732 (+160);
  • Житомирская область - 41 566 (+72);
  • Закарпатская область - 29 165 (+134);
  • Запорожская область - 59 037 (+463);
  • Ивано-Франковская область - 44 481 (+66);
  • Киевская область - 63 984 (+284);
  • Кировоградская область - 8 966 (+76);
  • Луганская область -121 62 (+47);
  • Львовская область - 65 289 (+312);
  • Николаевская область - 34 597 (+52);
  • Одесская область - 76 290 (+315);
  • Полтавская область - 39 460 (+520);
  • Ровенская область - 49 943 (+132);
  • Сумская область - 43 071 (+152);
  • Тернопольская область - 35 325 (+83);
  • Харьковская область - 72 941 (+275);
  • Херсонская область - 19 191 (+73);
  • Хмельницкая область - 41 293 (+18);
  • Черкасская область - 42 315 (+306);
  • Черновицкая область - 41 851 (+184);
  • Черниговская область - 31 566 (+7).

Коронавирус в регионах на 12 января. Скриншот телеграм-канала Коронавирус инфо

Коронавирус в регионах на 12 января. Скриншот телеграм-канала Коронавирус инфо

Ранее мы писали, что в ВОЗ не исключили, что самая первая вспышка коронавируса произошла в Италии.

Также рассказывали, что в мире уже больше 90 миллионов человек заразились коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в США.

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