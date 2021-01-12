В Киеве за сутки Covid-19 заразились почти 900 человек, а в Черниговской области - всего 7. Данные по регионам
В Украине, где за минувшие сутки было выявлено 5 116 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных составляет 1 124 430 человек. Вчера наибольшее количество пациентов было зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520) и Запорожской (463) областях.
Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус-инфо".
Так, по состоянию на утро вторника, 12 января, в нашей стране от коронавируса умерли 20 019 человек (+184 за сутки). 812 368 пациентов (+15 951) выздоровели. Госпитализировали за минувшие сутки 1 092 человек.
Статистика коронавируса по регионам на 12 января:
- Киев - 118 486 (+898 случаев за сутки)
- Винницкая область - 23 860 (+121);
- Волынская область - 34 392 (+99);
- Днепропетровская область - 62 487 (+267);
- Донецкая область - 93 732 (+160);
- Житомирская область - 41 566 (+72);
- Закарпатская область - 29 165 (+134);
- Запорожская область - 59 037 (+463);
- Ивано-Франковская область - 44 481 (+66);
- Киевская область - 63 984 (+284);
- Кировоградская область - 8 966 (+76);
- Луганская область -121 62 (+47);
- Львовская область - 65 289 (+312);
- Николаевская область - 34 597 (+52);
- Одесская область - 76 290 (+315);
- Полтавская область - 39 460 (+520);
- Ровенская область - 49 943 (+132);
- Сумская область - 43 071 (+152);
- Тернопольская область - 35 325 (+83);
- Харьковская область - 72 941 (+275);
- Херсонская область - 19 191 (+73);
- Хмельницкая область - 41 293 (+18);
- Черкасская область - 42 315 (+306);
- Черновицкая область - 41 851 (+184);
- Черниговская область - 31 566 (+7).
Ранее мы писали, что в ВОЗ не исключили, что самая первая вспышка коронавируса произошла в Италии.
Также рассказывали, что в мире уже больше 90 миллионов человек заразились коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в США.