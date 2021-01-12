По состоянию на утро вторника, 12 января, на участке разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Лубенском районе Полтавской области, где произошел масштабный взрыв, продолжаются ремонтные работы.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 12 января бригадами Лубенского ЛПУМГ продолжаются работы по ремонту магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи с. Калайдинцы Лубенского района, где 9 января произошло взрыв с последующим факельным горением", - рассказали спасатели.

По их данным, в настоящее время к работам привлечено 25 человек и 6 единиц техники.

Напомним, 9 января, в поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". В результате произошел масштабный пожар.

Позже стало известно, что взрыв газопровода под Полтавой оставил без газа 15 сел, однако, к счастью, никто не пострадал.