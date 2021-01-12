Действующий лидер США Дональд Трамп частично признал вину в беспорядках, которые устроили его сторонники в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал Fox News.

Дональд Трамп допустил, что он может быть виновным в событиях 6 января, во время разговора с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти (от штата Калифорния).

Между тем, другие источники сообщили, что Маккарти передал эту информацию другим республиканцам в Палате представителей во время телефонного разговора, а также согласился с мнением Трампа.

Напомним, в среду, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки и штурм Капитолия, где должно было проходить заседание Конгресса США. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов и не признавать победу Джо Байдена. Протестующие вступили в столкновения с полицией.

Во время беспорядков в США, по предварительным данным, погибли четыре человека. После штурма Капитолия были открыты 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма.