В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 5 116 человек. При этом количество выздоровевших за день пациентов в три раза больше - 15 951.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook во вторник, 12 января.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 1 124 430. Из них 20 019 оказались летальными (+184 за сутки). Выздоровело уже 812 368 пациентов (+15 951). В Украине провели уже 5 805 824 ПЦР-тест на коронавирус. За прошлые сутки протестировали 41 682 человека (методом ПЦР - 23 873, методом ИФА - 17 809). В больницы вчера попали 1 092 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Напомним, с 8 по 24 января в Украине действует жесткий карантин. Зеленский потребовал от Кабмина объяснить украинцам правила и запреты локдауна.

Также мы писали о том, что по прогнозам ВОЗ, в 2021 году человечеству не удастся получить коллективный иммунитет от коронавируса за счет вакцинации.