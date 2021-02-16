Власти Южно-Африканской Республики через неделю после отказа от вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca обратились в Институт сыворотки Индии с просьбой забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз препарата.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Economic Times.

По данным источников, просьба Министерства здравоохранения страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в ЮАР показали, что она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания Covid-19, вызванного местным коронавирусом-мутантом.

Партия миллион доз препарата прибыла в ЮАР несколько дней назад, еще полмиллиона должны прибыть в ближайшие дни.

Сейчас власти страны, где числится 55 миллионов населения, делают ставку на вакцинацию групп риска, в первую очередь медиков, препаратом от Johnson & Johnson.

Напомним, ВОЗ рекомендовал вакцину AstraZenecа для экстренного применения.

Также сообщалось, что Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины от AstraZeneca.