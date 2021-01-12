В ночь с 11 на 12 января в Монголии, недалеко от границы с Россией, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,5.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился на озере Хубсугул, на Главном Саянском разломе, в 277 км от города Ангарска в Иркутской области России. Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным российских спасателей, в Иркутске ощущались толчки силой 4-5 баллов. Разрушений и пострадавших в городе нет.Также пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на сейсмологов сообщила, что сила толчков в эпицентре, который находился в 34 км от населенного пункта Турт в Монголии, составила 8,7 балла.

Позже на озере Хубсугул в Монголии зафиксировали повторные подземные толчки, их магнитуда составила 5,6.

Напомним, недавно под Львовом произошло землетрясение, однако оно было незначительным.

Также мы писали о мощном землетрясении в Хорватии в конце 2020 года.