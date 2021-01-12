После блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и Facebook, а также отключения Parler в США стремительно набирает популярность Telegram. В воскресенье, 10 января, мессенджер стал вторым по скачиваемости приложением в стране.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

Со среды по воскресенье американские пользователи более 545 тысяч раз загрузили Telegram, это в три раза больше показателя загрузок за аналогичный период предыдущей недели.

Сторонники Трампа начали массово устанавливать приложение после блокировки аккаунта действующего президента в Twitter. Популярной среди сторонников президента США была также социальная сеть Parler. Однако Amazon, Apple и Google разорвали свои соглашения с ней, также Amazon прекратила поддержку серверов Parler, и соцсеть исчезла из всемирной паутины.

Еще одной причиной популярности Telegram называется изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp. По новым правилам пользователи должны будут делиться данными с Facebook.

Напомним, cторонники Трампа массово отказываются от Twitter после блокировки его аккаунта.