У президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза обнаружили коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно, однако он вынужден находиться в самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вчера тест (на коронавирус) президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 (23:40 по киевскому времени) ПЦР-тест дал положительный результат", - сообщили у президента Португалии.

Теперь 72-летний Марселу Ребелу ди Соуза находится в самоизоляции и ожидает результатов последующих тестов. Все ближайшие мероприятия с его участием отменены.

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