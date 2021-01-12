В понедельник, 11 января, президент США Дональд Трамп в связи с предстоящей инаугурацией Джо Байдена объявил в Вашингтоне, округ Колумбия, чрезвычайную ситуацию. Она продлится с 11 по 24 января.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Действия президента уполномочивают Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по оказанию помощи при ЧС, которые имеют цель облегчить лишения и страдания местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и оказывать соответствующую помощь в необходимых случаях", - сказано в сообщении.

Чрезвычайные меры защиты, ограниченные прямой федеральной помощью, будут обеспечиваться за счет полного федерального финансирования.

Напомним, сторонники Дональда Трампа собираются на "Марш миллиона ополченцев" (Million Militia March) в день инаугурации Джо Байдена 20 января возле Капитолия.

Также мы писали о том, что по данным ФБР, накануне инаугурации Байдена во всех штатах готовятся вооруженные выступления.