Власти Малайзии на протяжении нескольких дней не оказывают помощь больным COVID-19 восьмерым членам экипажа корабля "SFL Kate", находящегося в ее водах. Среди них двое украинцев: капитан судна Игорь Старицкий и старший механик Валерий Григорьев.

Последний рассказал о ситуации "Радио Свобода".

По словам Григорьева, 25 декабря корабль грузился углем в Индонезии, чтобы потом направиться в Индию. В тот день на борт поднялись двое посторонних инженеров. Вероятно, именно они заразили экипаж коронавирусом.

Григорьев вспомнил, что почувствовал первые симптомы недомогания в ночь на 2 января: у него поднялась температура. Когда через пять дней после этого корабль подошел к Сингапуру, на борту было уже восемь больных, из них пятеро с температурой и плохим самочувствием.

"Сингапур нас не принял, не пустил нас в территориальные воды. Мы там должны были снаряжение получить, топливо. В Сингапуре есть офис нашей компании. Но власти Сингапура сказали нет - и все. Единственное, что нам оставалось делать - в Малайзии, недалеко от Сингапура бросить якорь", - сказал стармех.

Через несколько дней на корабль "SFL Kate" прибыли лаборанты из Малайзии, взяли мазки у членов экипажа и подтвердили COVID-19 у восьми из 21 члена экипажа. Больные через судового агента пытались договориться с властями Малайзии о госпитализации в местной больнице. Но малайзийская сторона затягивает время и помощи не оказывает.

"Власти Малайзии не хотят этого, они всеми правдами и неправдами затягивают это. Нам давали уже четыре или пять обещаний, что вот-вот сегодня придет лоцманский катер, нас заберут. Затем они отменялись. Потом говорили, что снова придет, и опять все отменяется", - рассказал мужчина.

Григорьев болеет уже десять дней, пропил курс антибиотиков, однако лучше ему не стало: самочувствие сейчас плохое, есть температура, слабость, потливость. Старицкому несколько лучше, температуры у него нет.

Григорьев сообщил, что обратился в Министерство иностранных дел и в посольство Украины в Малайзии в ночь на 11 января. Из посольства с ним уже связались и пообещали поспособствовать получению помощи.

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