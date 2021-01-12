Полиция устанавливает обстоятельства взрыва неизвестного предмета в детском саду Винницы. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать самодельная петарда.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, следственно-оперативная группа установила, что во время прогулки дети нашли на территории детского сада неизвестный предмет. Во время игры с ним он взорвался.

Предварительно установлено, что это была самодельная петарда.

Незначительные травмы получили трое детей: 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков. Детей осмотрели врачи. В госпитализации они не нуждались.

Ранее "Страна" рассказывала детали ЧП в детсаду Винницы.

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