Представители Чернобыльского заповедника рассказали о известных там серых куропатках, которые поселились на открытых участках в зоне ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Куропатки - родственники пернатых, которые постоянно держатся за свои территории. Их выводок ранее наблюдался редко, но в 2020 году увеличилось количество птиц: куропатки стали встречаться часто и на многих участках заповедника. Некоторые из их выводков до 25 особей", - отметили в пресс-центре.

К тому же, специалисты добавили, что такие всплески численности характерны и для других видов птиц.

"У этих рядовых цыплят, как у птиц, много врагов. Однако главный их враг - снежная зима, когда им трудно добывать пищу и они становятся доступнее для хищников", - рассказали представители заповедника.









Напомним, что в Чернобыльском заповеднике перечислили птиц, которые улетели на зиму в Африку. Всего птиц распределили на четыре группы по их типу питания.

Также "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник внесли в международную базу биоразнообразия. Сотрудники заповедника также рассказали, что эта международная открытая база обмена данными по биоразнообразию финансируется правительствами стран-участников.