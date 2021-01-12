Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название Белоруссии с Baltarùsija (дословно Белая Россия) на Belarusià (Белая Русь).

Глава МИД Литыв Габриэлюс Ландсбергис ответил ей заявлением о готовности рассмотреть изменение названия "Белоруссия" в литовском языке.

Об этом сообщает портал Delfi в понедельник, 11 января.

"Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", - сказал глава МИД.

От отметил, что название, которым литовцы называют соседнюю страну, "не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России".

Ранее Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису письмо, в котором говорится, что нынешнее название страны на литовском - Baltarùsija - воспринимается как калька с русского "Белоруссия" и "ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия". Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием.

По мнению Тихановской, изменение официального названия могло бы стать "знаком уважения суверенитета" республики и "поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа".

Напомним, что Литва изменила название Грузии в официальных документах. Страна официально узаконила название Грузии как Сакартвело. Теперь его будут использовать во всех официальных документах на литовском языке.

Также мы сообщали, что Петр Порошенко после протестов в Грузии предложил переименовать в украинском языке Грузию в Сакартвело.