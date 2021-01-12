С понедельника, 11 января, Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету "Агафангел Крымский" номиналом 2 грн и тиражом 35 тыс. штук.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, данная монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук и одному из первых академиков - Агафангелу Ефимовичу Крымскому.

Свободно владея почти 60 языками, преимущественно восточными, а также зная все диалектные особенности украинского языка, ученый внес значительный вклад в украинское востоковедение и украинистику.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надписи: "Україна/2 гривні/2021" и композиция, символизирующая деятельность ученого-востоковеда и источник знаний, - геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в многолучевую звезду.

Напомним, что ранее НБУ выпустил памятную монету в честь судьи Международного суда ООН. Монету номиналом в 2 гривны ввели в обращение 10 декабря 2020.

Также "Страна" сообщала, что НБУ введет в обращение монету "175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества". Она посвящена украинской тайной организации, возникшей в Киеве в конце 1845 года, что было одним из проявлений подъема национального движения и активизации общеславянского движения.