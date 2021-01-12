Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке новых протестов с вооруженными участниками ко дню инаугурации Джо Байдена как в Вашингтоне, так и в столицах штатов по всей стране.

Об этом сообщает американское издание Reuters со ссылкой на информационный бюллетень ФБР.

В частности, отчет был подготовлен отделением ФБР Миннеаполиса, ставшего одним из очагов массового протестного движения BLM и массовых беспорядков весной и летом 2020 года. Документ был выпущен 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как наиболее радикальные сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США.

"В докладе высказываются опасения, что ультраправое движение Boogaloo bois планирует провести акции протеста во всех штатах страны 17 января", - отметили в материале.

К тому же, в ФБР предупредили, что "некоторые представители этого движения заявили о готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии, создали планы действий на случай возникновения насилия на мероприятиях, а также определили меры безопасности правоохранительных органов и возможные контрмеры".

"В докладе описываются доказательства достоверных угроз, связанных с событиями, запланированными на 17 января в зданиях Капитолия штатов Мичиган и Миннесота", - добавили в материале.

Напомним, что в США опасаются повторения массовых беспорядков в день инаугурации Байдена. Джон Скотт-Рейлтон, старший научный сотрудник Citizen Lab - группы в Университете Торонто, занимающейся мониторингом кибербезопасности, - сказал, что он "ужасно обеспокоен" инаугурацией.

Также "Страна" сообщала, что 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его. Это произошло впервые в истории Соединенных Штатов. .