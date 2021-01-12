На инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, Украину официально будет представлять посол нашей страны в Вашингтоне Владимир Ельченко, который готовится в ближайшее время покинуть свой пост.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - объяснил Ельченко отсутствие на мероприятии Владимира Зеленского и свое представительство.

Ельченко добавил: учитывая сложную ситуацию с COVID-19 в США все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне. Как уточнили в пресс-службе посольства Украины в США, последнее заявление касается всех без исключения стран, которые имеют свои посольства в Соединенных Штатах.

"В этом году инаугурационный комитет оповестил все иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится", - сказали в украинском посольстве.

Отметим, что Ельченко же сидит на чемоданах - его вот-вот должна сменить Оксана Маркарова, которая уже получила агреман от Вашингтона и теперь ждет указа президента о назначении.

Ранее "Страна" рассказывала, почему Маркарова вскоре займет место Ельченко.